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Стали известны подробности о массовом убийстве на севере Москвы

Россия » Центр » Москва

Помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова сообщила о возбуждении уголовного дела против неизвестного мужчины, который застрелил несколько человек в квартире жилого дома на севере Москвы.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). По данным следствия, днем 18 июня в квартире жилого дома, расположенного по улице Приорова в городе Москве, обнаружены тела двух женщин, мужчины, а также малолетнего ребенка с огнестрельными ранениями", — сказала она.

Стало известно, что к правоохранителям обратились соседи убитых, сообщив, что к женщине-соседке пришел ее сожитель, после чего из квартиры раздавались громкие хлопки.

Ранее сообщалось о четверых погибших.

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