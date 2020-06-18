Представитель экстренных служб столицы сообщил агентству РИА "Новости" о смерти четырех человек от рук неизвестного мужчины в одной из квартир на севере Москвы.
По предварительным данным, после серии убийств мужчина покончил с собой.
"После проникновения в квартиру обнаружены четыре тела, один из них ребенок", — сказал собеседник агентства.
Ранее "Правда.Ру" рассказала, как мужчина угрожал открыть огонь в квартире, в которой находились женщина и двое детей.
Центр Киева перекрыт, митинг охраняют бойцы Нацгвардии.