Торговые центры, отели и санатории открываются в Краснодарском крае

Жителям Краснодарского края разрешили ходить в торговые центры. Также в регионе откроются гостиницы, пансионаты, детские санатории.

Все ограничения будут сняты 21 июня.

"Я принимаю решение об открытии непродовольственных магазинов до 800 квадратных метров, открыть с 21 июня все торговые центры без ограничения площади, с условием того, что в них не будут работать зоны питания и зоны развлечения", — заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Работа гостиниц и пансионатов также возобновляется, но при строгом соблюдении требований Роспотребнадзора. Ограничение на количество номеров в отелях отменили.

Туристам стало проще приехать в Краснодарский край. Отменили обязательные справки об отсутствии коронавируса. На вокзалах и в аэропортах будут измерять температуру всем прибывшим. Гостям, приехавшим из-за границы, придется отправиться в обсерватор на две недели.

С 1 июля в регионе откроются и детские санатории, имеющие медицинскую лицензию. Правда, отдохнуть в них смогут пока местные ребята.