На московских вокзалах откроются кафе и рестораны

В пресс-службе "РЖД" сообщили агентству РИА "Новости" об открытии ресторанов и привокзальных кафе на московских вокзалах с 23 июня.

"На столичных вокзалах в настоящее время с учетом рекомендаций Роспотребнадзора в кафе и ресторанах возможно оказание услуг по реализации продукции на вынос, а с 23 июня возможно открытие для оказания услуг питания непосредственно в кафе или ресторане при размещении посетителей с соблюдением социальной дистанции", — сообщили в "РЖД" в четверг.

Уточняется, что решения по открытию ресторанов на вокзалах других регионов должны приниматься местными властями.