После отмены самоизоляции пассажиров на МЦД стало на треть больше

Двенадцать раз в сутки проводят дезинфекцию на МЦД, трижды в день обрабатывают подвижной состав. А пассажиры могут бесплатно обработать антисептиком руки.

Меры безопасности усилены в связи с ростом потока пассажиров.

"Пассажиры постепенно возвращаются на МЦД. Это связано с отменой пропускного режима и поэтапным снятием ограничений в Москве и Московской области. С 9 по 17 июня по диаметрам пассажиры совершили 2,2 миллиона поездок, что на 34,6% больше, чем за предшествующий аналогичный период. Однако общий пассажиропоток ниже на 38,1% относительно прошлогоднего показателя. Мы просим пассажиров ответственно относится к своему здоровью и окружающих и при поездках в общественном транспорте не забывать пользоваться масками и перчатками", — сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта.

Ранее "Правда.Ру" писала, что в конце июня на линию вернутся "Сапсаны". Прежнее расписание поездов восстановят с 24 июня. Скоростные поезда соединяют Москву и Санкт-Петербург, а также Санкт-Петербург с Нижним Новгородом. Традиционно в день на рейс будут выходить по 13 пар поездов.