Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
На Кипре рассказали, когда начнут принимать туристов из России
В Греции увеличились штрафы за нарушние санитарных норм
Жители Венеции протестуют против туристов
Москва готовится к новым температурным рекордам
Девятнадцатилетний парень из Бурятии планировал взорвать техникум
Эксперт по туризму: "Путевки в Крым нужно покупать зимой"
Дрозденко выдвинут "ЕР" кандидатом на пост губернатора Ленобласти
ЛДПР предлагает освободить от уплаты НДФЛ малоимущих
Более 40% россиян планируют поехать в отпуск на автомобиле

После отмены самоизоляции пассажиров на МЦД стало на треть больше

Россия » Центр » Москва

Двенадцать раз в сутки проводят дезинфекцию на МЦД, трижды в день обрабатывают подвижной состав. А пассажиры могут бесплатно обработать антисептиком руки.

Меры безопасности усилены в связи с ростом потока пассажиров.

"Пассажиры постепенно возвращаются на МЦД. Это связано с отменой пропускного режима и поэтапным снятием ограничений в Москве и Московской области. С 9 по 17 июня по диаметрам пассажиры совершили 2,2 миллиона поездок, что на 34,6% больше, чем за предшествующий аналогичный период. Однако общий пассажиропоток ниже на 38,1% относительно прошлогоднего показателя. Мы просим пассажиров ответственно относится к своему здоровью и окружающих и при поездках в общественном транспорте не забывать пользоваться масками и перчатками", — сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта.

Ранее "Правда.Ру" писала, что в конце июня на линию вернутся "Сапсаны". Прежнее расписание поездов восстановят с 24 июня. Скоростные поезда соединяют Москву и Санкт-Петербург, а также Санкт-Петербург с Нижним Новгородом. Традиционно в день на рейс будут выходить по 13 пар поездов.

Последние материалы
Эксперт по туризму: "Путевки в Крым нужно покупать зимой"
Дрозденко выдвинут "ЕР" кандидатом на пост губернатора Ленобласти
ЛДПР предлагает освободить от уплаты НДФЛ малоимущих
Более 40% россиян планируют поехать в отпуск на автомобиле
На следующей неделе можно ехать на Кубань
В Минобороны РФ рассказали об испытаниях вакцины от COVID-19
Отмена парадов может навредить голосованию по Конституции
Астрономы впервые зафиксировали в атмосфере Марса зеленое свечение
Эксперт: США санкциями против Сирии пытаются отвлечь внимание
На Ставрополье нашли останки черепахи, которым уже более 8 млн лет
Популярное
Новости Украины
Украинцы требуют отставки Зеленского

Центр Киева перекрыт, митинг охраняют бойцы Нацгвардии.

Украинцы требуют отставки Зеленского
Домработница Ефремова рассказала об ухудшении состояния актёра
Криминал
Домработница Ефремова рассказала об ухудшении состояния актёра
Мир. Новости мира
Столкновение Индия - Китай: стороны обвиняют друг друга, солдаты гибнут
Хоккей. Последние новости
Хоккеист Дацюк находится в захваченном монастыре в Среднеуральске
Игорь Буккер Уотергейт - не случайность, а закономерность Игорь Буккер Василий Амирджанов "Десантник" Киркоров вызвал ментальное цунами Василий Амирджанов Усам Оздемиров Венчурный капитал: кому успех, кому провал Усам Оздемиров
Комментарии
Ракетный инженер и писатель-фантаст Сухинов нашел доказательства НЛО
IT-эксперт объяснил, что нельзя разрешать приложениям в смартфонах
Президент еще раз расскажет, зачем править Конституцию
IT-эксперт объяснил, что нельзя разрешать приложениям в смартфонах
Синоптики рассказали о надвигающейся на Москву грозе
"Был шанс": Горбачев и Ельцин могли отдать Карелию?
Полицейские США поддержали раненых коллег в Москве
Диета любви сильнее виагры
Полицейские США поддержали раненых коллег в Москве
Социолог Белановский: ждать ли по осени новых протестов?
Московские суды получили сообщения о минировании
Мишустин отменил приказ 1988 года о меню в самолетах
Полицейские США поддержали раненых коллег в Москве
Полицейские США поддержали раненых коллег в Москве
Чем абсурднее, тем лучше? Россию обвинили в создании "атмосферы страха"
Полицейские США поддержали раненых коллег в Москве
Полицейские США поддержали раненых коллег в Москве
Александр Асмолов: ﻿человековедение — не в цене
Чем абсурднее, тем лучше? Россию обвинили в создании "атмосферы страха"
Пекин ушел на карантин: новая вспышка коронавируса разрастается
Чем абсурднее, тем лучше? Россию обвинили в создании "атмосферы страха"
О проекте Обратная связь Реклама
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ