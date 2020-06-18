На следующей неделе можно ехать на Кубань

Все ограничительные меры в Краснодарском крае будут сняты. Карантин отменят 21 июня.

Об этом сообщили в региональном правительстве.

"Не выявлен ни один заболевший среди отдыхающих. Это то, за что мы переживали, начав открываться. Это говорит о том, что мы действуем логично, мы действуем правильно. Это позволяет мне принять решение о том, что с 21 июня режим карантина в Краснодарском крае отменяется. Мы возвращаемся к режиму повышенной готовности. Мы возвращаемся к прежней жизни во всех сферах, но поэтапно", — объявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Карантин в регионе действовал с 31 марта. С середины мая постепенно снимают введенные ограничения. С 21 июня будет ослаблен контроль за гостями из других регионов.

Ранее "Правда.Ру" писала, что Ассоциация туроператоров России рекомендовала планировать отпуск с середины июня. Пик туристического сезона в стране ожидается в середине июля.

А вот от отдыха в Крыму многие россияне отказываются. Причина тому — высокие цены. Запросов на Крым у туроператоров больше, чем на Сочи. Однако цены варьируются от 37 до 150 тысяч рублей.