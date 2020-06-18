На Ставрополье нашли останки черепахи, которым уже более 8 млн лет

Пресс-служба Северо-Кавказского федерального университета сообщила о необычной находке — скелете черепахи, возраст которой достигал восьми миллионам лет.
"Заведующий кафедрой геофизических методов поисков и разведки месторождений полезных ископаемых Института нефти и газа Абдул-Гапур Керимов и доцент Евгений Соколенко совместно с палеонтологом Михаилом Шерстюковым обнаружили крупный брюшной щит ископаемой древней черепахи", — говорится в сообщении.
Центр Киева перекрыт, митинг охраняют бойцы Нацгвардии.