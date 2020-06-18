Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что коронавирусная инфекция может вернуться этой осенью.

По словам Поповой, подобные вирусы проявляют себя в осенне-зимний сезон.

"Но пока рисков, что он, этот эпидпроцесс, вернется в фазе своего подъема и развития в осеннюю пору, пока достаточно. Пока мы к этому готовимся. Я не хочу сказать, опасаемся или боимся, но мы должны быть готовы. Что мы сейчас и делаем", — сказала Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24".