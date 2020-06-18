Всего 13% новых коронавирусных больных России живет в Москве

На Москву приходится 13,5% от всех новых коронавирусных больных России. В столице за минувшие сутки число инфицированных выросло на 1040 человек.

Всего же в стране зарегистрировано 7790 новых случаев. 182 человека скончались, 9 621 пациент выздоровел.

В Подмосковье прирост составил 667 человек. На третьем месте в статистике Ханты-Мансийский автономный округ. Здесь положительные тесты на коронавирус получили 243 местных жителя.

Еще в трех регионах России число новых коронавирусных больных превышает две сотни человек: в Нижегородской 233 новых случая, в Санкт-Петербурге и Свердловской области — по 231 случаю.

Новые инфицированные выявлены в 83 регионах России. Меньше всего их в Магаданской области, где за сутки коронавирус подхватили двое местные жителей. И по четыре новых заражения в Севастополе, Еврейской АО и Республике Калмыкия.

Ранее "Правда.Ру" писала, что полностью все ограничения во всех регионах России будут сняты не раньше февраля 2021 года. Такой прогноз дал министр здравоохранения Михаил Мурашко.