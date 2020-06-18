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В России снижается заболеваемость коронавирусом

Россия

Число новых инфицированных в России уменьшается с каждым днем. За минувшие сутки их зарегистрировано 7 790 человек.

Днем ранее оперативный штаб сообщал о 7 843 новых случаях. А еще на день раньше их было 8 248 человек. Причем у 31,5% новых больных не было внешних признаков заболевания.

За минувшие сутки от болезни скончались 182 человека. Это меньше, чем в предыдущие дни: накануне было 194 летальных исхода, днем ранее — 193. Всего же в стране скончались уже 7 660 коронавирусных больных.

Выздороветь смогли 313 963 пациента. Из них за последние сутки — 9 621 человек. Всего в России с начала эпидемии зарегистрирован 561 091 случай заражения коронавирусом.

По данным Роспотребнадзора, в стране проведено свыше 15,9 миллиона тестов на COVID-19. За последние 24 часа медики сделали 311 тысяч таких тестов. Под наблюдением врачей остаются 309 тысяч россиян.

Ранее "Правда.Ру" писала, что без поддержки Всемирной организации здравоохранения Россия не справится с коронавирусом. Такое мнение высказал глава МИД Сергей Лавров. Он призвал не тратить время и силы на поиски виноватых, а "объединиться в борьбе с общей бедой".

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