Свыше двух тысяч москвичей вылечились за сутки от коронавируса

В Москве от коронавируса скончались 49 человек. Такова статистика за минувшие сутки.

Как сообщает оперативный штаб, все летальные случаи произошли с пациентами, у которых был лабораторно подтвержденный COVID-19. Также у них была диагностирована пневмония. У части пациентов зарегистрированы сопутствующие хронические заболевания, которые обострились на фоне коронавируса.

Медики напоминают, что при любых симптомах ОРВИ — насморке, повышенной температуре, кашле, плохом самочувствии — необходимо срочно вызвать врача на дом. "Своим ходом" идти в поликлинику или самолечением заниматься не стоит.

За минувшие сутки в Москве от коронавируса выздоровели больше двух тысяч больных.

"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 2046 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 130431 человека", — рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Ранее "Правда.Ру" писала, что московские власти назвали примерную дату, когда город вернется к обычной жизни. По словам столичного мэра Сергей Собянина, еще минимум месяц в городе будут действовать многие ограничения.