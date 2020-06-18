На портале правительства Москвы сообщается о том, что в столичных офисах "Мои документы" зарегистрировано уже более сотни тысяч автомобилей.
"Сотрудники подразделений Госавтоинспекции, расположенных на площадках флагманских офисов "Мои Документы", зарегистрировали более 130 тысяч транспортных средств. Услуга стала доступна в центрах госуслуг в январе 2018 года, с момента открытия флагманского офиса ЦАО", — говорится в сообщении.
Уточняется, что кроме автомобилей на учет можно поставить и прицепы. Услуги по регистрации доступны по предварительной записи.
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