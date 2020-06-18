Синоптики рассказали о надвигающейся на Москву грозе

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил агентству РИА "Новости" о погоде в Москве на этот четверг.

Жителей столицы ожидают грозы и кратковременные дожди, а температура воздуха прогреется до 32 градусов.