Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил агентству РИА "Новости" о погоде в Москве на этот четверг.
Жителей столицы ожидают грозы и кратковременные дожди, а температура воздуха прогреется до 32 градусов.
"Переменная облачность, ближе к вечеру местами преимущественно на северо-востоке и востоке региона кратковременные дожди, грозы. В Москве плюс 30-32, по области 27-32. Возможно обновление температурного рекорда, который для 18 июня составляет плюс 31,3, ему 125 лет, 1895 год", — сказал Леус.
Центр Киева перекрыт, митинг охраняют бойцы Нацгвардии.