Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Полицейские США поддержали раненых коллег в Москве
Пригожин опроверг информацию о покупке дома на Рублевке за $55 млн
Мишустин отменил приказ 1988 года о меню в самолетах
Отели Москвы и Петербурга теряют более 1 млрд рублей в день
Мэр Лондона урезал себе зарплату на 10%
"Химки" получили лицензию для выступления в РПЛ
Захарова: Россия печатает банкноты для Йемена
"Ростов" подтвердил вспышку коронавируса: на карантине 42 сотрудника
Новый сезон Лиги чемпионов стартует 20 октября

Синоптики рассказали о надвигающейся на Москву грозе

Россия » Центр » Москва

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил агентству РИА "Новости" о погоде в Москве на этот четверг.

Жителей столицы ожидают грозы и кратковременные дожди, а температура воздуха прогреется до 32 градусов.

"Переменная облачность, ближе к вечеру местами преимущественно на северо-востоке и востоке региона кратковременные дожди, грозы. В Москве плюс 30-32, по области 27-32. Возможно обновление температурного рекорда, который для 18 июня составляет плюс 31,3, ему 125 лет, 1895 год", — сказал Леус.

Последние материалы
За издевательство над котом житель Кузбасса может сесть в тюрьму
Политолог Михеев: президент – коллективное отражение своего народа
Бизнес власти на КОВИД
Экономист Михаил Делягин: выход из кризиса есть
Почему Азербайджан не вступает в ЕАЭС
Лазером по облакам: ученые придумали, как улучшить работу спутников
Социолог Белановский: ждать ли по осени новых протестов?
Треугольники против прямоугольников: как лучше нарезать бутерброд
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас: "с США все очень сложно"
Советское здравоохранение спасает от COVID-19 в КНДР
Популярное
Новости Украины
Украинцы требуют отставки Зеленского

Центр Киева перекрыт, митинг охраняют бойцы Нацгвардии.

Украинцы требуют отставки Зеленского
Столкновение Индия - Китай: стороны обвиняют друг друга, солдаты гибнут
Мир. Новости мира
Столкновение Индия - Китай: стороны обвиняют друг друга, солдаты гибнут
Криминал
Домработница Ефремова рассказала об ухудшении состояния актёра
Новости медицины
Врачи нашли "прорывное, дешевое, спасающее жизнь" лекарство от COVID
Игорь Буккер Уотергейт - не случайность, а закономерность Игорь Буккер Василий Амирджанов "Десантник" Киркоров вызвал ментальное цунами Василий Амирджанов Усам Оздемиров Венчурный капитал: кому успех, кому провал Усам Оздемиров
Комментарии
Полицейские США поддержали раненых коллег в Москве
Социолог Белановский: ждать ли по осени новых протестов?
Московские суды получили сообщения о минировании
Мишустин отменил приказ 1988 года о меню в самолетах
Полицейские США поддержали раненых коллег в Москве
Полицейские США поддержали раненых коллег в Москве
Чем абсурднее, тем лучше? Россию обвинили в создании "атмосферы страха"
Полицейские США поддержали раненых коллег в Москве
Полицейские США поддержали раненых коллег в Москве
Александр Асмолов: ﻿человековедение — не в цене
Чем абсурднее, тем лучше? Россию обвинили в создании "атмосферы страха"
Пекин ушел на карантин: новая вспышка коронавируса разрастается
Чем абсурднее, тем лучше? Россию обвинили в создании "атмосферы страха"
Чем абсурднее, тем лучше? Россию обвинили в создании "атмосферы страха"
Глава Минздрава: ограничения в России сможем снять не ранее февраля
Опубликовано фото взорванного в Сирии автомобиля российских военных
Американские полицейские будут работать лучше
Путин написал разоблачающую статью о Второй мировой
Ливанов оценил письмо в поддержку Ефремова
Ливанов оценил письмо в поддержку Ефремова
Ливанов оценил письмо в поддержку Ефремова
О проекте Обратная связь Реклама
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ