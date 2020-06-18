Пресс-служба прокуратуры Кемеровской области сообщила о жителе Новокузнецка, которого буду судить за жестокое обращение с животными.

По данным пресс-службы, мужчину могут посадить в тюрьму на пять лет за издевательства над своим котом.

"По версии следствия, в апреле 2020 года житель Новокузнецка находился дома в состоянии алкогольного опьянения, решил отдохнуть на кровати, но обнаружил, что домашний кот ее замарал.

Мужчина сильно разозлился, стал искать питомца и кричать: "Найду, сразу убью!". Когда он нашел животное, схватил его и в присутствии 13-летней дочери выкинул в окно с пятого этажа", — говорится в сообщении.