Пресс-служба ГБУ "Гормост" сообщила агентству РИА "Новости" о запрете купания в фонтанах столицы.
Синоптики обещали тридцатиградусную жару, в связи с чем в "Гормосте" напомнили жителям Москвы о том, что купание в городских фонтанах строго запрещено.
"Фонтаны являются механическим сооружением для улучшения эстетического восприятия окружающей среды, для купания не предназначены. Функции охраны правопорядка у фонтанов ГБУ Гормост не несёт", — отметили в пресс-службе.
Российская фигуристка Юлия Липницкая подтвердила информацию о своей беременности.