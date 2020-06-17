Гормост попросил не устраивать заплывы в фонтанах Москвы

Пресс-служба ГБУ "Гормост" сообщила агентству РИА "Новости" о запрете купания в фонтанах столицы.

Синоптики обещали тридцатиградусную жару, в связи с чем в "Гормосте" напомнили жителям Москвы о том, что купание в городских фонтанах строго запрещено.