Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков заявил, что, по оценкам Минэкономразвития, в обороте по поддержке бизнеса находится около 650 миллиардов рублей, что позволяет сохранить около двух миллионов рабочих мест.

"Для поддержки бизнеса был запущен целый ряд специальных программ кредитования, здесь речь идет и о грантах, и о налоговых отсрочках, и о снижении взносов во внебюджетные фонды. Действительно, с 1 апреля для малого и среднего бизнеса были снижены страховые взносы именно с заработных плат, превышающих минимальный размер оплаты труда. По оценке Минэкономразвития, это позволило на сегодняшний день дополнительно оставить в обороте порядка 650 миллиардов рублей", — сказал Котяков на социальном форуме РСПП.