Небольшие магазины, салоны красоты и парикмахерские начали работать в Мордовии. 17 июня в регионе стартовал очередной этап снятия ограничений.
Об этом объявили в правительстве республики.
"Мы получили необходимое согласование от Роспотребнадзора, чтобы продолжить поэтапное снятие ограничений. С 17 июня в республике вводятся послабления в части передвижения граждан, будет разрешено совершать прогулки, заниматься спортом на свежем воздухе. Разумеется, не большими группами, а по одному-два человека.
Также будет возобновлена работа сферы услуг и части непродовольственных магазинов — в помещениях площадью не более 400 квадратных метров, с отдельным входом", — заявил глава Мордовии Владимир Волков.
Руководство республики призвало местных жителей не собираться большими компаниями и не пользоваться детскими площадками. Масочный режим в регионе сохранили. Маски необходимо носить в общественном транспорте, магазинах, аптеках.
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