Небольшие магазины, салоны красоты и парикмахерские начали работать в Мордовии. 17 июня в регионе стартовал очередной этап снятия ограничений.

Об этом объявили в правительстве республики.

"Мы получили необходимое согласование от Роспотребнадзора, чтобы продолжить поэтапное снятие ограничений. С 17 июня в республике вводятся послабления в части передвижения граждан, будет разрешено совершать прогулки, заниматься спортом на свежем воздухе. Разумеется, не большими группами, а по одному-два человека.

Также будет возобновлена работа сферы услуг и части непродовольственных магазинов — в помещениях площадью не более 400 квадратных метров, с отдельным входом", — заявил глава Мордовии Владимир Волков.