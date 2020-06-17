Москвичи стали реже болеть коронавирусом

В Москве за сутки коронавирус подхватили 1065 человек. Это на четверть меньше, чем днем ранее.
Как сообщает оперативный штаб, накануне прирост инфицированных составлял 1416 человек, еще на день раньше — 1359 человек.
Больше 60% заболевших коронавирусом в Москве уже выздоровели. Среди новых коронавирусных больных распределение по возрасту сложилось следующим образом:
🔹 38,4% — от 18 до 45 лет.
🔹 34,1% — от 46 до 65 лет.
🔹 12,3% — от 66 до 79 лет.
🔹 7,0% — старше 80 лет.
🔹 8,2% — дети.
За сутки в столице скончались 48 пациентов, имевших лабораторно подтвержденный COVID-19 и диагностированную пневмонию. Выздороветь смогли 2271 человек. Всего же московские врачи вылечили уже 128 385 инфицированных.
С начала эпидемии в Москве зарегистрировано 209 745 случаев коронавируса.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что, по мнению столичных властей, к привычной жизни город вернется не раньше середины июля. Тогда будут рассматривать возможность снятия всех ограничений.
Накануне стартовала вторая волна: открылись летние веранды ресторанов, парки, музеи, зоопарки, выставочные центры, агентства, прокатные конторы. Через неделю ожидают открытия стационарных ресторанов и кафе, фитнес-клубов, детских садов и учреждений соцзащиты.
На следующей неделе возможно открытие стационарных ресторанов, баров и кафе. А 23 июня обещают новую волну снятия ограничений.
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