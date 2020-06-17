В Москве от коронавируса умерли еще 48 человек

Жизни еще 48 человек унес коронавирус. Данные по Москве за минувшие сутки приводит оперативный штаб.

Как отмечают медики, во всех летальных исходах у жителей столицы были диагностированы и подтверждены COVID-19 и пневмония. У некоторых из них были также сопутствующие хронические заболевания.

Выздороветь смогли больше двух тысяч человек.

"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровел ещё 2271 пациент. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 128 385 человек", — рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Врачи напоминают, что при первых же симптомах ОРВИ нужно вызвать врача на дом. Не стоит самостоятельно идти в поликлинику, так как есть риск заразить других. Заниматься самолечением тоже опасно.

Выздоровевших москвичей призывают сдать плазму крови. Содержащиеся в ней антитела помогут инфицированным скорее пойти на поправку. На все вопросы о донорстве ответят на горячей линии 8 (495) 870-45-16, которая работает ежедневно с 9:00 до 19:00.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что британские врачи нашли бюджетное лекарство, которое может спасти тяжелых больных с коронавирусом.