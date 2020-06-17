В Марий Эл утонули два подростка

В следственном управлении СК РФ сообщили о смерти двух маленьких мальчиков, которые утонули, катаясь на плоту в одном из водоемов Марий Эл.

"По предварительным данным, мальчики, жители деревни Куженерского района, катались по пруду на плоту, который перевернулся. По данному факту проводится доследственная проверка. В настоящее время следственная группа проводит осмотр места происшествия. Выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — говорится в сообщении следкома региона.

Известно, что одному ребенку было 12 лет, а другому — 14.