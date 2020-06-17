Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк рассказала о московской погоде на 17 июня.

"Сегодня столичный регион будет находиться под влиянием антициклона, облаков ожидается немного, обойдется без осадков. По-прежнему очень жарко, в Москве около плюс 30, в Подмосковье ожидаем плюс 27 — плюс 32 градуса. Должна сказать, что под угрозой оказывается рекорд 1892 года, тогда в нашем городе зафиксирована температура плюс 30,8 градуса", — рассказала Волосюк.