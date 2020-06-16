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Московская ТПП призывает проголосовать по поправкам в Конституцию

Россия » Центр » Москва

Предстоящее голосование по поправкам в Конституцию Российской Федерации является моральной обязанностью каждого гражданина страны. Такую точку зрения высказал вице-президент Московской торгово-промышленной палаты Сурен Варданян.

"Что касается голосования по поправкам в Конституцию — гражданин любого государства имеет права и обязанности. С моей точки зрения, участие в голосовании по главному законодательному документу страны — обязанность каждого гражданина и его право", — считает Варданян.

С его позицией согласен и руководитель компании "Кофе Люкс" Сергей Кудрявцев.

"Если мы живем в этой стране, то мы должны принимать участие в формировании ее жизни. Я считаю, что голос каждого человека имеет значение в общем деле. Именно поэтому моя семья обязательно ходит голосовать, и за новую Конституцию тоже пойдем, отдадим наши голоса. Наверное, время пришло, и те исправления, которые предлагаются, действительно назрели", — рассказал Сергей Кудрявцев.

Также сделать выбор призывает исполнительный директор Руспродсоюза Дмитрий Востриков.

"Проголосовать — долг каждого. Выбор за каждым, как он проголосует. У населения должна быть активная позиция, и важно выразить свое волеизъявление", — считает Дмитрий Востриков.

Голосование по поправкам в Конституцию пройдет 1 июля. Ознакомиться с предлагаемыми изменениями в основной закон государства можно на специально для этого созданном сайте конституция2020.рф. На нем можно найти подробную информацию о поправках, а также ответы на интересующие вопросы по предстоящему голосованию.

В Москве и Нижегородской области, по решению Центральной избирательной комиссии, также можно будет проголосовать дистанционно через портал 2020og. ru. Но предварительно будет необходимо подать заявку через портал госуслуг или мэрии Москвы (только для жителей столицы) до 21 июня. Электронное голосование будет проходить в период с 25 июня по 30 июня. Результаты волеизъявления граждан будут объявлены не позднее 7 июля.

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