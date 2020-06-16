В Иркутской области резкий прирост инфицированных

За сутки в Москве положительные тесты на коронавирус получили 1416 человек. Это чуть больше 17% от общего прироста инфицированных в стране.

На втором месте Московская область. Здесь выявлено 694 новых случая. В тройку антилидеров попала Иркутская область, где за сутки обнаружено сразу 319 инфицированных коронавирусом.

В Санкт-Петербурге прирост составил 234 человека. В Свердловской области число коронавирусных больных увеличилось на 231 человека, в Ханты-Мансийском автономном округе — на 220 человек.

В шести регионах России за сутки прирост составил меньше десятка человек. Так, в Еврейской АО, Республике Алтай и Ненецком автономном округе — по четыре новых случая, в Крыму и Карелии — по семь, в Курганской области — девять.

Всего в России за минувшие сутки выявлено 8 248 новых случаев коронавируса. Они есть в 82 регионах страны. Скончались 193 человека, выздоровели — 9 767 человек.

С начала эпидемии в стране зарегистрировано 545 458 случаев заражения COVID-19.