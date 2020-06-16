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В Челябинске международный аэропорт работает круглосуточно

Россия » Урал » Челябинск

Масштабный ремонт идет в международном аэропорту имени Курчатова. Сейчас работы перешли на круглосуточный режим.

Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани.

"Аэропорт Челябинск имени Игоря Курчатова с 16 июня 2020 года переходит на прежний, 24-часовой режим работы. Напомним, с 10 апреля аэропорт был вынужден перейти на сокращенный режим с 15.10 (13.10 мск) до 08.20 (06.20 мск). Изменения были связаны со строительно-монтажными работами на взлётно-посадочной полосе аэродрома воздушной гавани", — говорится в сообщении.

В ходе ремонта обновили светосигнальное оборудование, установили новую систему огней, расширили взлетно-посадочную полосу. Все это позволит самолетам садиться и взлетать при любых погодных условиях. Полностью завершить ремонт планируется к августу. Общая сумма, которая необходима на все работы, более 10 миллиардов рублей.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в аэропорту Пулково столкнулись два самолета. По касательной друг друга задели рейсы "Санкт-Петербург — Калининград" и "Санкт-Петербург — Иркутск". В аварии никто не пострадал.

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