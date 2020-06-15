В Генеральную прокуратуру из-за отсутствия президентских выплат за май обратились медики Кетовской ЦРБ в Курганской области.

Об этом сообщил портал "Ура.ру" со ссылкой на лидера регионального отделения профсоюза "Альянс врачей" Надежда Конопацкая.

"Обратились в прокуратуру, сразу в Москву через онлайн-приемную. Хотим, чтобы нам разъяснили — положены ли выплаты, о которых говорил президент. Мы работаем с пациентами из группы риска по COVID-19 — с гипертониками, с легочными больными и так далее. Считаем, что такие выплаты нам положены", — утверждает Конопацкая.