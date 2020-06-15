С 15 июня на территории Крыма отменен режим самоизоляции, введенный для борьбы с распространением коронавируса.
С этого дня на полуострове возобновляют работу санатории, пансионаты и отели. Однако туристы из других регионов России смогут въехать в Крым только с 1 июля.
"С 15 июня в Крыму отменен режим самоизоляции и обязательной обсервации для граждан Российской Федерации", — сообщил Сергей Аксенов.
Близкий друг семьи Норкиных Евгений Спицын рассказал, что происходит с телеведущим после смерти его супруги.