Москва выходит на второй этап снятия ограничений

Заболеваемость коронавирусом в Москве падает, прирост новых случаев снижается. Поэтому городские власти объявили о втором этапе снятия ограничений.

Он начнется уже завтра, 16 июня.

"С завтрашнего дня могут вновь открыться летние веранды ресторанов и кафе. Снимаются ограничения на оказание плановой помощи в стоматологических клиниках", — написал в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

Также начнут работать библиотеки, риэлторские конторы, прокатные службы, рекламные, консалтинговые и другие агентства, музеи, выставочные залы, зоопарки. Болельщики смогут присутствовать на спортивных мероприятиях, но загрузка трибун должна быть не выше 10%.

Решение о снятии очередной партии ограничений принято на основе статистических показателей. Так, число госпитализаций коронавирусных больных в столице за неделю снизилось на 22%, число пациентов в коронавирусных стационарах упало на 13%, а число случаев внебольничной пневмонии сократилось на 30%.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что за минувшие сутки в Москве от COVID-19 скончалось 53 человека. Выздороветь смогли 1549 человек.