В 18 регионах России больше сотни новых случаев коронавируса

Всего 16% новых случаев коронавируса приходится на Москву. В столице за минувшие сутки зарегистрировано 1359 инфицированных.

В Московской области их 689, в Санкт-Петербурге — 252. Среди регионов "лидирует" Свердловская область. Здесь прирост зараженных составил 233 человека. В Воронежской области 220 новых случаев, в Нижегородской области — 209.

В 18 регионах страны прирост инфицированных за сутки составил больше сотни человек. Это ХМАО, Челябинская, Ростовская, Ульяновская, Саратовская, Иркутская, Орловская, Новосибирская, Архангельская, Вологоградская и Самарская области, Красноярский край.

Меньше всего новых случаев коронавируса в Севастополе, там COVID-19 диагностирован всего у двух человек. В Ненецком АО прирост составил три человека, в Калмыкинн — девять.

Всего за сутки в России выявлено 8 246 новых случаев заболевания. 143 пациента скончались. С начала эпидемии число инфицированных составило 537 210 человек, жертвами инфекции стали 7 091 человек.