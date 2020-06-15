Коронавирус в России: еще 8,2 тысячи инфицированных

Еще 8 246 россиян получили положительные тесты на коронавирус. Данные за минувшие сутки приводит оперативный штаб.

Стоит отметить, что прирост инфицированных снижается. Так, накануне новых коронавирусных больных было 8835 человек, днем ранее — 8706 человек.

За сутки от COVID-19 скончались 143 человек. Это самый высокий показатель за последние дни. 14 июня сообщалось о 119 летальных исходах, в субботу — о 114 смертях. С начала эпидемии число жертв инфекции составляет 7 091 человек.

Выздороветь смогли уже 284 539 человек. Из них за последние сутки — 4489 пациентов.

Как отмечают медики, новые инфицированные есть в 83 регионах России. Среди них 34,3% не имели внешних проявлений болезни. Всего в стране с начала эпидемии зарегистрировано 537 210 случаев заражения коронавирусом.

По данным Роспотребнадзора, в стране проведено уже свыше 15,1 миллиона тестов на COVID-19. За минувшие сутки их сделано 280 тысяч. Под наблюдением медиков остаются 316 тысяч россиян.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что во Франции объявили о полной победе над коронавирусом.