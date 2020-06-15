Больше 123 тысяч москвичей вылечили от коронавируса

Жертвами коронавируса в Москве стали еще 53 человека. Они скончались за минувшие сутки.

Как отмечает оперативный штаб, у всех был лабораторно подтвержденный COVID-19 и пневмония. У некоторых также были сопутствующие хронические заболевания.

Медики напоминают, что при любых проявлениях ОРВИ необходимо вызвать врача. НИ в коем случае нельзя заниматься самолечением или идти в больницу.

За минувшие сутки от коронавируса смогли излечиться 1549 москвичей.

"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 1549 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 123240 человек", — рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Всех, кто смог победить COVID-19, приглашают стать донорами плазмы крови. Она поможет другим инфицированным быстрее излечиться от инфекции. На все вопросы о сдаче крови и оплате потенциальным донорам ответят на горячей линии 8 (495) 870-45-16, которая работает ежедневно с 9:00 до 19:00.

Ранее известный врач Леонид Рошаль призвал россиян надевать маски. Он отметил, что на улицах стало много людей без масок и перчаток.