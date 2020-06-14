С 15 июня в Санкт-Петербурге откроются парикмахерские

В Санкт-Петербурге с 15 июня начнется очередной этап снятия ограничений, введенных для борьбы с распространением коронавируса.

В городе возобновят работу библиотеки, парикмахерские, некоторые бани и другие предприятия сферы услуг.