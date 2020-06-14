В Санкт-Петербурге с 15 июня начнется очередной этап снятия ограничений, введенных для борьбы с распространением коронавируса.
В городе возобновят работу библиотеки, парикмахерские, некоторые бани и другие предприятия сферы услуг.
"В соответствии с внесенными изменениями в постановление правительства Санкт-Петербурга, с понедельника парикмахерские в Санкт-Петербурге смогут оказывать услуги, но по предварительной записи и за исключением косметических услуг", — сказано на сайте правительства города.
Близкий друг семьи Норкиных Евгений Спицын рассказал, что происходит с телеведущим после смерти его супруги.