В пресс-службе Совета Федерации РФ сообщили о найденной пушке образца 1927 года, которую со дна Невы в Кировском районе Ленинградской области.
"Полковую пушку в районе Невского пяточка подняли плавучим краном с привлечением водолазов. Реставрация орудия пройдет на Невском судостроительно-судоремонтном заводе в Шлиссельбурге", — говорится в сообщении пресс-службы Совета Федерации.
Соседка Михаила Ефремова считает, что ДТП с участием актера было подстроено из-за его высказываний и оппозиционных настроений.