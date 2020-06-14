Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Ученые Мельбурнского университета поделились исследованием коронавируса
На таджикско-афганской границе убили незаконного наркоконтрабандиста
В штате Вашингтон создали Американскую народную республику
Адвокат оценил шансы Ефремова "откосить от тюрьмы"
Из "Пулково" вылетел "запасной" самолет
Друг Норкина рассказал, что стало с телеведущим после трагедии
Крупнейший пекинский оптовый рынок закрылся из-за коронавируса
По Красной площади пройдут члены экипажа боевых машин
Актер Армен Джигарханян прошел профилактическое лечение в больнице

Со дна Невы подняли пушку 1927 года

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

В пресс-службе Совета Федерации РФ сообщили о найденной пушке образца 1927 года, которую со дна Невы в Кировском районе Ленинградской области.

"Полковую пушку в районе Невского пяточка подняли плавучим краном с привлечением водолазов. Реставрация орудия пройдет на Невском судостроительно-судоремонтном заводе в Шлиссельбурге", — говорится в сообщении пресс-службы Совета Федерации.

Последние материалы
Режиссер скандального ролика с Киркоровым оправдал певца
Ученые Мельбурнского университета поделились исследованием коронавируса
На таджикско-афганской границе убили незаконного наркоконтрабандиста
В штате Вашингтон создали Американскую народную республику
Адвокат оценил шансы Ефремова "откосить от тюрьмы"
Из "Пулково" вылетел "запасной" самолет
Друг Норкина рассказал, что стало с телеведущим после трагедии
Крупнейший пекинский оптовый рынок закрылся из-за коронавируса
По Красной площади пройдут члены экипажа боевых машин
Актер Армен Джигарханян прошел профилактическое лечение в больнице
Популярное
Российский шоу-бизнес
Соседка Ефремова утверждает, что ДТП с артистом подстроено

Соседка Михаила Ефремова считает, что ДТП с участием актера было подстроено из-за его высказываний и оппозиционных настроений.

Соседка Ефремова утверждает, что ДТП с артистом подстроено
Русскую девушку уволили в США за отказ преклонить колено
США и Канада. Новости и аналитика
Русскую девушку уволили в США за отказ преклонить колено
Российский шоу-бизнес
Бывший командир ВДВ призвал Киркорова извиниться
США и Канада. Новости и аналитика
Анджела Дэвис считает, что в США начинается революция
Игорь Буккер Что нового мы знаем про динозавров Игорь Буккер Василий Амирджанов Пьяные гастроли Ефремова можно было остановить Василий Амирджанов Рустем Сафронов В США грядут перемены после протестной волны Рустем Сафронов
Комментарии
Патриарх Кирилл попросил военных не применять силу без надобности
Путин рассказал об ответе России на гиперзвуковое оружие
В штате Вашингтон создали Американскую народную республику
На таджикско-афганской границе убили незаконного наркоконтрабандиста
Дестабилизирует Россию сама власть
Жириновский предлагает установить единый стандарт для зарплаты
Путин рассказал об ответе России на гиперзвуковое оружие
Путин: поправки в Конституцию шаг - к демократизации
Путин: поправки в Конституцию шаг - к демократизации
Путин рассказал об ответе России на гиперзвуковое оружие
Путин: поправки в Конституцию шаг - к демократизации
Путин: Россия выходит из пандемии с минимальными потерями
Путин: поправки в Конституцию шаг - к демократизации
Жарихин: "России не стать из большого медведя зайчиком для стран СНГ"
Русскую девушку уволили в США за отказ преклонить колено
Подполковник ФСИН рассказал о будущем Ефремова в тюрьме
Патриарх Кирилл попросил военных не применять силу без надобности
Эксперт не советует говорить об увеличении МРОТ в кризис
Подполковник ФСИН рассказал о будущем Ефремова в тюрьме
Путина задела реакция властей США на протесты из-за афроамериканца
Соседка Ефремова утверждает, что ДТП с артистом подстроено
О проекте Обратная связь Реклама
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ