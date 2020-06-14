В аэропорту "Пулково" произошло столкновение между самолетами

Пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры сообщила о начале проверки из-за инцидента в аэропорту "Пулково" где столкнулись два самолета.

"Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения прав пассажиров и законодательства о безопасности полетов по факту происшествия с воздушными судами Boeing 737-800 с 44 пассажирами на борту (S7 Airlines) и Airbus 320 с 50 пассажирами на борту ("Уральские авиалинии") в аэропорту "Пулково", - говорится в сообщении.