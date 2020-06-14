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Московские пассажиры устроили очереди за продлением проездных билетов

Россия » Центр » Москва

Пресс-служба столичного департамента транспорта сообщила о том, что всего за два дня почти 60 тысяч жителей Москвы продлили свои проездные.

"Почти 60 тысяч проездных продлили наши пассажиры за два дня. С понедельника многие москвичи возвращаются на работу и планируют совершить первые за долгое время поездки в транспорте. Мы просим пассажиров заранее проверить доступность продления их проездного билета удобным для них способом и, по возможности, осуществить продление заранее в кассе метрополитена, киоске Мосгортранса или через мобильное приложение "Метро Москвы". Это снизит нагрузку на кассы в первый рабочий день, сэкономит время пассажиров и поможет соблюдению социальной дистанции", — приводит пресс-служба слова главы транспортного комплекса столицы Максима Ликсутова.

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