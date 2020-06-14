В Москве возобновляют работу и плановый прием пациентов медицинские учреждения, которые были перепрофилированы для лечения больных с коронавирусом.

Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Создание такого высокоспециализированного центра, я думаю, поможет вернуть к полноценной жизни очень много людей, которые получили травмы, травмы, которые, может быть, несовместимы с их сегодняшней профессией. Это очень и очень важно. В этом корпусе уже есть все для того, чтобы оказывать самую высокотехнологичную помощь", — сообщил градоначальник на открытии уникального по оснащению Центра хирургии верхних конечностей на базе больницы имени Юдина.