Патриарх Московский и всея Руси Кирилл после освящения Главного храма Вооруженных сил РФ посоветовал военным не нарушать законы присяги и драться только тогда, когда этого требует родина.

"Всегда оставайтесь верны вашей присяге, помните, что за вашими спинами весь народ и вся страна. Пусть Господь хранит всех, кто по слову апостола Павла, "имеет меч при бедре" и который этот меч способен обнажить только тогда, когда наступает опасность для возлюбленного отечества", — сказал патриарх Кирилл.