Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Телеканал Nickelodeon сделал Губку Боба геем
Виктория Боня: Ефремов спас свою душу после ДТП
Путин: Россия выходит из пандемии с минимальными потерями
Путина задела реакция властей США на протесты из-за афроамериканца
Эксперт не советует говорить об увеличении МРОТ в кризис
Москва станет участником тестов дистанционного голосования
Бросивший сцену Влад Сташевский резко сменил имидж
Наталья Штурм призвала "не добивать" Ефремова
Москвичам вручат подарки в честь Всемирного дня донора

Патриарх Кирилл попросил военных не применять силу без надобности

Россия

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл после освящения Главного храма Вооруженных сил РФ посоветовал военным не нарушать законы присяги и драться только тогда, когда этого требует родина.

"Всегда оставайтесь верны вашей присяге, помните, что за вашими спинами весь народ и вся страна. Пусть Господь хранит всех, кто по слову апостола Павла, "имеет меч при бедре" и который этот меч способен обнажить только тогда, когда наступает опасность для возлюбленного отечества", — сказал патриарх Кирилл.

Последние материалы
Эксперт не советует говорить об увеличении МРОТ в кризис
Москва станет участником тестов дистанционного голосования
Бросивший сцену Влад Сташевский резко сменил имидж
Россия достигла новой отметки по заражениям - 528964 человек
Наталья Штурм призвала "не добивать" Ефремова
Москвичам вручат подарки в честь Всемирного дня донора
В горах Алтайского края сгорела памятная часовня
Забравшегося на вагон пензенского школьника убило током
Американец попал в Книгу рекордов Гиннесса с помощью киви
Взрыв на заводе Honda привел к госпитализации сотрудников
Популярное
Российский шоу-бизнес
Соседка Ефремова утверждает, что ДТП с артистом подстроено

Соседка Михаила Ефремова считает, что ДТП с участием актера было подстроено из-за его высказываний и оппозиционных настроений.

Соседка Ефремова утверждает, что ДТП с артистом подстроено
Русскую девушку уволили в США за отказ преклонить колено
США и Канада. Новости и аналитика
Русскую девушку уволили в США за отказ преклонить колено
Российский шоу-бизнес
Бывший командир ВДВ призвал Киркорова извиниться
США и Канада. Новости и аналитика
Анджела Дэвис считает, что в США начинается революция
Игорь Буккер Что нового мы знаем про динозавров Игорь Буккер Василий Амирджанов Пьяные гастроли Ефремова можно было остановить Василий Амирджанов Рустем Сафронов В США грядут перемены после протестной волны Рустем Сафронов
Комментарии
Путина задела реакция властей США на протесты из-за афроамериканца
Соседка Ефремова утверждает, что ДТП с артистом подстроено
Соседка Ефремова утверждает, что ДТП с артистом подстроено
Соседка Ефремова утверждает, что ДТП с артистом подстроено
Соседка Ефремова утверждает, что ДТП с артистом подстроено
Соседка Ефремова утверждает, что ДТП с артистом подстроено
"Вы что делаете, уроды?": Леонтьев об осуждающих Ефремова
Русскую девушку уволили в США за отказ преклонить колено
Соседка Ефремова утверждает, что ДТП с артистом подстроено
В США полицейские убили ещё одного афроамериканца
Забравшегося на вагон пензенского школьника убило током
Русскую девушку уволили в США за отказ преклонить колено
Русскую девушку уволили в США за отказ преклонить колено
Русскую девушку уволили в США за отказ преклонить колено
Почему ложь все чаще формирует нашу реальность
Ученый-астроном Михаил Маров: Надо различать обычную жизнь и разумную
Почти 350 городов Украины остались без света
Цены на американскую валюту стремительно растут
Путин: большинство жителей РФ поддерживают поправки в Конституцию
Президент США похвастался гиперзвуковой ракетой
Патриарх приступил к освещению храма Вооруженных сил России
О проекте Обратная связь Реклама
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ