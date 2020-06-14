На сайте Горноалтайской епархии сообщается о сгоревшей часовне у горы Белуха в Алтайском крае.

"Ночью 13 июня полностью сгорела часовня в честь Михаила Архангела у подножия горы Белуха. Часовня была возведена в память о погибших в Горном Алтае спасателях, альпинистах и туристах… Причины пожара устанавливаются", — говорится в сообщении.

Часовня была построена на деньги спасателей и добровольцев в память о погибших туристах и альпинистах.