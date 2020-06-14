Московский мэр Сергей Собянин рассказал о том, что в июле возможно открытие кинотеатров и театров, а также снимут ограничения на проведение концертов и спортивных мероприятий. Но точные даты пока неизвестны, все зависит от эпидемиологической ситуации.

"Целый ряд ограничений, в том числе свободное посещение спортивных мероприятий, кинотеатров, театров, массовые мероприятия, это уйдет уже на июль месяц. Будем смотреть исходя из эпидемиологической ситуации, как она будет развиваться. И вообще все последующие разрешения будут связаны с тем, а какая ситуация. Если будет ухудшаться, будем отодвигать эти сроки, если увидим, что она сохраняется, будем разрешать и все больше возвращаться к нормальной жизни", — сказал Собянин в эфире телеканала "Россия-1".