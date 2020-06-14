Пожар в Югре оставил жителей поселка без своих квартир

Региональное управление МЧС сообщило о пожаре в одном из многоквартирных домов в поселке Белый Яр (ХМАО). Пожар распространился на территории 250 квадратных метров.

"Возгорание ликвидировано в 08:59 (6.59 мск) на площади 250 квадратных метров. Пострадавших нет. Эвакуировано 33 человека. Причина возгорания устанавливается органами дознания", — говорится в сообщении.

Местная администрация решает вопрос о помощи с жильем для пострадавших.