Региональное управление МЧС сообщило о пожаре в одном из многоквартирных домов в поселке Белый Яр (ХМАО). Пожар распространился на территории 250 квадратных метров.
"Возгорание ликвидировано в 08:59 (6.59 мск) на площади 250 квадратных метров. Пострадавших нет. Эвакуировано 33 человека. Причина возгорания устанавливается органами дознания", — говорится в сообщении.
Местная администрация решает вопрос о помощи с жильем для пострадавших.
Соседка Михаила Ефремова считает, что ДТП с участием актера было подстроено из-за его высказываний и оппозиционных настроений.