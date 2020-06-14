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Глава Сургута сообщил о своей госпитализации

Россия » Урал » Сургут

Глава Сургута Вадим Шувалов сообщил о своей госпитализации из-за заражения коронавирусной инфекцией.

"Друзья, сегодня мне пришло подтверждение коронавирусной инфекцией. В данный момент я госпитализирован в Сургутскую окружную клиническую больницу, нахожусь в надежных руках. Круг людей, с которыми я контактировал последние две недели, установлен, все взяты на контроль. Обязанности передал своему заместителю Алексею Жердеву", — написал Шувалов в воскресенье.

По его словам, он сможет держать связь с родными и друзьями по телефону и через интернет.

Также известно, что Шувалов попросил жителей сургута соблюдать предписанные меры безопасности для избежания распространения заражения.

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