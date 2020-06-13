Столичный главк МЧС сообщил о сильном ветре в Москве и МО. Воздушные порывы могут усиливаться до семнадцати метров в секунду.
"По прогнозам синоптиков Росгидромет в период с 13 июня до 21.00 часа 14 июня по городу Москве ожидается северо-восточный ветер с порывами 12-17 метров в секунду", — говорится в сообщении.
МЧС также предупреждает о необходимости обходить шаткие конструкции и не укрываться под деревьями во время сильного ветра.
Если Михаил Ефремов попадет в колонию, то его не будут заставлять тяжело работать из-за возраста.