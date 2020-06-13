Жители Москвы пострадают от сильного ветра

Столичный главк МЧС сообщил о сильном ветре в Москве и МО. Воздушные порывы могут усиливаться до семнадцати метров в секунду.

"По прогнозам синоптиков Росгидромет в период с 13 июня до 21.00 часа 14 июня по городу Москве ожидается северо-восточный ветер с порывами 12-17 метров в секунду", — говорится в сообщении.

МЧС также предупреждает о необходимости обходить шаткие конструкции и не укрываться под деревьями во время сильного ветра.