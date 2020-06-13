Исполняющий обязанности главы администрации города Новочеркасск в Ростовской области Юрий Лысенко оправдался за плакаты ко Дню России, в которых допустили опечатку.

"Материалы из официального брендбука были направлены рекламной организации в электронном виде. Внесение любых изменений в готовые макеты в принципе не предполагалось, однако фирма-изготовитель решила доработать эскиз, не согласовав результат с нами. Из-за опечатки дизайнера все пятнадцать баннеров были напечатаны с ошибкой", — объяснил он.