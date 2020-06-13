Руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых рассказал о вооруженном конфликте в Екатеринбурге.

"По предварительным сведениям, конфликт на территории рынка произошел на бытовой почве между двумя знакомыми. Конфликт сначала перерос в драку, а затем ее участники схватились за пистолеты и открыли огонь. На данный момент известно, что один из них получил ранение, ему потребовалась медицинская помощь. Сейчас им занимаются врачи в больнице", — сказал собеседник агентства.