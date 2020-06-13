ГУМЧС по Москве сообщило о тушении пожара в торговом центре "Афимолл сити". Во время ликвидации возгорания было эвакуировано более четырехсот человек.

"В 14.18 в ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по городу Москве поступило сообщение о срабатывании пожарной сигнализации по адресу: Пресненская набережная, дом 2 (ЦАО)… На первом этаже в одном из помещений произошло возгорание бумаги на площади 0,5 квадратных метров. Ликвидировано сотрудниками здания до прибытия пожарно-спасательных подразделений. Для безопасности из здания было выведено около 400 человек также до прибытия пожарно-спасательных подразделений", — говорится в сообщении.