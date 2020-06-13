Пресс-служба администрации главы и правительства Якутии сообщила о том, что жители региона примут участие в предварительном голосовании по поправкам в конституцию.
"По подсчетам специалистов, в досрочном этапе голосования примут участие около 8 тысяч человек. Организацию и проведение досрочного голосования будут осуществлять члены более 140 участковых комиссий при помощи вездеходов, моторных лодок и вертолетов", — информируют власти.
Если Михаил Ефремов попадет в колонию, то его не будут заставлять тяжело работать из-за возраста.