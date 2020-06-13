Премьер-министр Михаил Мишустин согласился и подписал распоряжение, которое позволит россиянам получать пособия и выплаты без предоставления справок.

"Гражданам для получения социальной поддержки не придется собирать справки. Необходимые сведения госорганы, отвечающие за назначение пособий и выплат, в том числе семьям с детьми от 3 до 7 лет, будут получать в ходе межведомственного информационного взаимодействия. Распоряжение об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении.