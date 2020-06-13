Заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил пресс-службе о последствиях непогоды в Москве. Сильный ветер повалил более сорока деревьев.

"По данным на 09.30 мск, зафиксировано 42 случая падения деревьев, больше всего — в Восточном и Северо-Западном административных округах, подтоплений не допущено. Пострадавших нет. Городскими службами были оперативно приняты меры по ликвидации последствий непогоды", — цитируют в пресс-службе слова Бирюкова.