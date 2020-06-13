Глава Якутии Айсен Николаев на ежедневном брифинге оперативного штаба сообщил о росте заражённых коронавирусом среди детей. Главам районов поручено наблюдать за детьми, которые прибывают из Якутии.

"Мы видим, что в некоторых районах внесение болезни через детей. Я дал поручение минздраву совместно с главами муниципальных районов отработать вопросы двухнедельного наблюдения за детьми на местах, особенно за теми, кто приезжает из города в районы", — заявил Николаев.