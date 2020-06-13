Специалисты Центра экстренной психологической помощи (ЦЭПП) МЧС РФ призвали адаптироваться к новым условиям жизни после ситуации с коронавирусом.

"Стоит учитывать, что период самоизоляции не является "паузой" для вашей жизни и жизни окружающих, поэтому выход не будет возвращением в ситуацию "до". При этих условиях возникает необходимость адаптироваться к изменившимся условиям заново", — отмечается в рекомендациях ЦЭПП.