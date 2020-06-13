На официальном сайте думы Хабаровского края сообщили о смерти депутата законодательной думы Вячеслава Фургала.
"Тринадцатого июня ушел из жизни депутат законодательной думы Хабаровского края Вячеслав Иванович Фургал. Депутатский корпус и сотрудники аппарата законодательной думы Хабаровского края скорбят и выражают соболезнования родным и близким Вячеслава Ивановича", — говорится в сообщении.
Причина смерти не уточняется.
Если Михаил Ефремов попадет в колонию, то его не будут заставлять тяжело работать из-за возраста.